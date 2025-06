Polícia apreende mais de 20 toneladas de cosméticos falsificados no Rio de Janeiro

Mais de 20 toneladas de cosméticos falsificados foram apreendidos, nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, os produtos imitavam marcas famosas e eram vendidos em plataformas online para todo o Brasil. As duas fábricas clandestinas que produziam o material ficavam na Baixada Fluminense e foram fechadas. Nelas, os policiais encontraram embalagens e rótulos adulterados, além de produtos químicos utilizados para produzir os cosméticos. Ninguém foi preso.



