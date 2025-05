Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de haxixe em Manacapuru (AM)

A Polícia Civil do Amazonas apreendeu mais de uma tonelada de haxixe em Manacapuru (AM). A carga estava escondida em um compartimento submarino de um barco. O destino da droga era o Sudeste do país. O valor total dessa carga é avaliado em R$ 24 milhões. Um homem foi preso em flagrante.



