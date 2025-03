Polícia Civil de Goiás prende quadrilha que aplicava golpes imobiliários

A Polícia Civil de Goiás prendeu uma quadrilha suspeita de clonar anúncios de imóveis para aplicar golpes pela internet. Quando o cliente clicava no link falso, ele era direcionado para o telefone dos golpistas. Os criminosos chegavam a se passar por interessados em locações para retirar as chaves em imobiliárias e apresentar o imóvel às vítimas se passando pelos proprietários. Alguns dos investigados já são reincidentes nos crimes de estelionato e fraudes bancárias em diversos estados brasileiros.



