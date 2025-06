Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga esposa de MC Poze do Rodo

A esposa do MC Poze do Rodo, a influenciadora Viviane Noronha, foi um dos alvos de uma operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, nesta terça-feira (3). A investigação aponta que a facção usava produtoras de bailes funks e pessoas jurídicas para tornar lícito o dinheiro da venda de drogas. O esquema teria lavado mais de R$ 250 milhões e seria chefiado pelo traficante Fhillip da SIlva Gregório, o ‘Professor’, que morreu no último domingo (1).



