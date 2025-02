Polícia Civil do RJ investiga empresa suspeita de revender toneladas de carne que ficaram submersas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma empresa suspeita de revender 800 toneladas de carne que ficaram submersas nas enchentes de maio de 2024, no Rio Grande do Sul. A empresa suspeita fica em Três Rios (RJ). Os agentes encontraram toneladas de carne impróprias para o consumo, armazenadas em condições precárias. A empresa alegou que adquiriu os produtos no Sul do país para fabricar ração animal.