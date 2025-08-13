Logo R7.com
Polícia Civil faz operação contra golpe do falso consórcio

As vítimas assinavam contratos e faziam pagamentos de imóveis e veículos vendidos pelas redes sociais, mas não recebiam os bens

Boletim JR 24H|Do R7

Uma megaoperação contra o golpe do falso consórcio está mobilizando a Polícia Civil em nove estados do país. Em São Paulo, a polícia cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital, Diadema e Campinas. A quadrilha anunciava a venda facilitada de imóveis e veículos nas redes sociais. Atraídas pelas ofertas, as vítimas assinavam contratos e faziam pagamentos, mas não recebiam os bens. Os suspeitos montavam centrais telefônicas e escritórios com funcionários treinados e metas de captação. Segundo a investigação, o grupo movimentou cerca de R$ 500 milhões. A ação desta quarta-feira (13) é a terceira fase de uma operação iniciada no Paraná, em 2023. As investigações continuam.

