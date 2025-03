Polícia Civil investiga morte de americano que passava o carnaval no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga a morte de Sam Louis Blinder, de 34 anos, americano que morreu depois de ser atropelado no Rio de Janeiro. O corpo dele foi encontrado no IML de Duque de Caxias na última sexta-feira (14). Segundo a investigação, o atropelamento ocorreu na rodovia Washington Luís, no dia 9 de fevereiro. Ele veio ao Brasil para visitar a avó em Sorocaba, no interior de São Paulo, e decidiu ir ao Rio. Um dos últimos locais em que ele esteve foi a comunidade do Vidigal, na zona sul da cidade. A polícia tenta esclarecer as circunstâncias da morte e identificar o motorista que atropelou o americano e fugiu sem prestar socorro.



