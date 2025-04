Polícia confirma que corpo encontrado é do suspeito de matar Bruna Oliveira em São Paulo

A polícia confirmou, nesta quinta-feira (24), que o corpo encontrado na zona sul de São Paulo na noite da última quarta-feira (23), é de Esteliano José Madureira, suspeito de matar a estudante Bruna Oliveira na semana passada. Os policiais encontraram o corpo durante buscas para cumprir um mandado de prisão contra o suspeito. Na casa dele, os policiais apreenderam vários objetos que foram encaminhados para perícia. Esteliano foi identificado com a ajuda de câmeras de segurança que gravaram o momento que ele abordou a estudante Bruna Oliveira da Silva, no dia 13 de abril.



