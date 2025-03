Polícia convoca coletiva de imprensa nesta segunda (10) para dar informações sobre o caso Vitória

Nesta segunda-feira (10), a polícia de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa para dar informações sobre a morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Ao todo, três pessoas são investigadas. No sábado (8), um vizinho da vítima foi preso. Detalhes do que foi encontrado no cativeiro ainda não foram divulgados. No domingo (9), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um amigo da família de Vitória. A suspeita é de que ele possa estar encobrindo algum dos envolvidos no crime. Além disso, foram encontradas contradições no depoimento dele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!