Polícia da Argentina prende três suspeitos de envolvimento na morte de Liam Payne

Na Argentina, a polícia prendeu três pessoas por suspeita de envolvimento na morte do cantor Liam Payne, do grupo One Direction. Dois funcionários do hotel e um amigo do cantor, que era seu contato de emergência na região, foram detidos. Eles vão responder por abandono, fornecimento e facilitação de entorpecentes. Liam caiu da janela do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires no dia 16 de outubro.