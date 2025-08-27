Polícia de Goiás prende dupla que aplicava golpes em idosos em agências bancárias

A polícia de Goiás prendeu uma dupla que aplicava golpes em idosos em agências bancárias. Os criminosos se aproveitavam da vulnerabilidade das vítimas para praticar os roubos, durante atendimentos em caixas eletrônicos. Eles se passavam por funcionários dos bancos e ofereciam ajuda. Desta forma, tinham acesso às informações e lesavam os idosos. Circuitos de segurança das agências bancárias flagraram as ações dos criminosos. Outros dois suspeitos continuam foragidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!