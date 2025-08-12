Polícia de São Paulo prende suspeitos de assaltar condomínios de luxo

Uma quadrilha especializada em roubo de condomínios foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira (12). Quase 300 policiais foram às ruas da Grande São Paulo para prender os suspeitos. Segundo as investigações, eles assaltaram, no dia 13 de maio, um condomínio em Higienópolis, bairro de alto padrão que fica na região central da capital paulista. Para a operação desta terça (12), a Justiça autorizou o cumprimento de 51 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária.



