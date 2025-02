Polícia de São Paulo recupera seis carros de luxo que foram furtados de estacionamento na capital

A Polícia de São Paulo conseguiu recuperar seis carros de luxo que foram furtados de um estacionamento na capital. Segundo a Polícia Civil, seis suspeitos participaram do crime. Cada um fugiu com um veículo. Câmeras de segurança do estacionamento registraram a ação. Todos os carros possuem rastreadores e foram localizados em diferentes bairros da capital e em cidades da grande São Paulo.