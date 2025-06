Polícia de SP prende suspeita de ser mandante de assassinato de empresária

A polícia de São Paulo prendeu, nesta sexta-feira (27), uma mulher de 74 anos, suspeita de ser a mandante do assassinato de uma empresária. O crime aconteceu em 2018, em Itu, no interior de São Paulo. A vítima era cunhada de Marlene Pinheiro Bragagnolo. Ela foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando chegava de uma viagem aos Estados Unidos. O crime foi cometido por um homem que chegou na cerâmica da empresária, na garupa de uma moto, e atirou na mulher. Rosana Bragagnolo tinha 54 anos. Segundo a polícia, as duas tinham desavenças e disputavam uma herança. Outras quatro pessoas já haviam sido presas durante as investigações.



