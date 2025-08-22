Polícia descobre arsenal com mais de 100 armas em sítio em São Roque (SP)

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo apreenderam um arsenal com mais de cem armas em um sítio em São Roque (SP). O principal investigado tem registro de CAC, e utilizava a condição de colecionador, atirador e caçador para armazenar ilegalmente as armas. No local, foram apreendidos revólveres, pistolas, espingardas, fuzis e carregadores. Os agentes também encontraram milhares de munições produzidas irregularmente e equipamentos usados para fabricação clandestina do armamento. O dono do sítio não foi encontrado e até agora ninguém foi preso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!