A polícia do Rio de Janeiro investiga denúncias de sequestro do presidente do Vasco. Pedrinho foi informado pela Delegacia Antissequestro que duas denúncias anônimas estão sendo investigadas. Milicianos de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, estariam por trás da ameaça. O dirigente, em coletiva de imprensa no mês passado, admitiu já ter recebido ameaças de morte e mensagens de ódio pelas redes sociais. O presidente do Vasco foi orientado a reforçar sua segurança pessoal.



