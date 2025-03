Polícia do Rio prende colecionador por desviar armas e munições para facções criminosas

A Polícia do Rio prendeu um colecionador por desviar armas e munições para facções criminosas. Renan Rangel, de 33 anos, foi preso em casa, na zona norte da cidade. Ele tem autorização do Exército para atuar como colecionador de armas e atirador. No entanto, a renda incompatível e a quantidade expressiva de munição comprada, de 2022 a 2024, chamaram a atenção das autoridades. Os policiais apreenderam cinco pistolas, três fuzis, um revólver e centenas de munições de calibres variados.



