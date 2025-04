Polícia do Rio prende três suspeitos de participar de execução de advogado em 2024

A Polícia do Rio prendeu três suspeitos de participar da execução de um advogado em fevereiro de 2024. Entre eles estão dois policiais militares, que seriam os executores do crime. As prisões ocorreram durante o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão, que visavam endereços de sete suspeitos de integrar um grupo de matadores de aluguel. O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros quando saía do escritório onde trabalhava.



