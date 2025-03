Polícia do Rio realiza operação para prender envolvidos em morte de médica da Marinha

A polícia do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira (12) uma operação visando prender os envolvidos na morte de uma médica da Marinha, no final de 2024. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra os traficantes envolvidos na morte de Gisele Mendes de Souza e Mello, superintendente do Hospital Naval Marcílio Dias. Os alvos principais são o autor do disparo e o chefe do tráfico de drogas do Complexo do Lins, na zona norte da cidade. Dois homens foram presos; um era alvo da operação e o outro foi detido em flagrante com um celular roubado.



