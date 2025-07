Polícia do RJ faz operação contra Terceiro Comando Puro; traficantes fazem barricadas em chamas

A polícia do Rio de Janeiro fez, nesta segunda-feira (14), uma série de operações coordenadas contra traficantes da segunda maior facção criminosa do estado. As ações tinham como objetivo combater roubos de cargas e veículos, além de impedir o avanço da facção Terceiro Comando Puro em disputas territoriais. Os policiais estiveram em comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. No Morro da Pedreira, em Costa Barros, barricadas foram incendiadas e um ônibus ficou atravessado na rua. Nove suspeitos foram presos e cinco fuzis apreendidos. Já na Serrinha, em Madureira, houve confronto e um suspeito morreu. Outros quatro foram detidos e drogas foram apreendidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!