Polícia do RJ investiga mortes na Av. Brasil durante confronto com criminosos na última quinta (24)

A Polícia do Rio investiga a morte de três pessoas na última quinta (24), durante um tiroteio entre policiais e traficantes do Complexo de Israel, na zona norte da cidade. O governo estadual classificou a ação dos criminosos como ato terrorista, porque eles teriam atirado contra inocentes para tirar o foco dos policiais. Os familiares tentam agilizar os enterros de Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, Geneilson Eustáquio, de 49 anos e Renato Oliveira, de 48 anos, mas ainda não há previsão. A segurança da avenida Brasil, via expressa que chegou a ficar fechada por duas horas durante a ação dos bandidos, foi reforçada. A PM informou que o planejamento das operações será revisto.