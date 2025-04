Polícia dos Estados Unidos divulga registros da morte de Gene Hackman, no Novo México

A polícia dos Estados Unidos divulgou imagens das câmeras corporais dos policiais que registraram a morte do ator Gene Hackman. Os corpos dele e da mulher foram encontrados na casa onde os dois moravam, no Novo México. Um laudo da polícia do Novo México revelou que Betsy Arakawa morreu uma semana antes do marido. Ela teve uma síndrome pulmonar causada por hantavírus, transmitido por roedores. O quintal da casa estava infestado de ratos. Já o ator morreu por doença cardíaca, agravada pelo estágio avançado de Alzheimer.



