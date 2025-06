Polícia é acionada para impedir roubo a um salão nos EUA, mas descobre que meliante era um cervo

Nos Estados Unidos, a polícia recebeu um chamado inusitado para impedir um roubo a um salão de beleza no Iowa. Quando os policiais chegaram as vitrines estavam estilhaçadas. Durante uma busca encontraram o responsável pela ocorrência: um cervo. O vídeo da câmera corporal mostra o animal tentando fugir pela janela nos fundos da loja. O cervo foi resgatado e não se feriu.



