Polícia escuta testemunhas que trabalharam no evento em que Adalberto Júnior desapareceu em SP

A polícia segue com as investigações para esclarecer a morte do empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Seguranças do evento de motociclismo que aconteceu no autódromo, onde Adalberto Júnior foi visto pela última vez, prestam depoimento, nesta terça-feira (10), na delegacia de homicídios. Pela manhã, investigadores foram ao Autódromo de Interlagos fazer uma espécie de mapeamento mais apurado do local. A intenção é identificar pontos onde o empresário possa ter passado na noite do dia 30 de maio, quando desapareceu. O corpo de Adalberto Júnior foi encontrado dentro de um buraco em uma área em obras no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!