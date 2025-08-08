Polícia faz operação contra aplicativo de transporte operado por facção no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz, nesta sexta-feira (8), uma operação contra um aplicativo de transporte operado pelo Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. A operação foi realizada em estabelecimentos comerciais de fachada e nas residências dos suspeitos, na zona oeste do Rio, em Niterói e no interior do estado. Cerca de 300 mototaxistas estavam cadastrados no aplicativo que gerava lucro de R$ 1 milhão por mês aos envolvidos no esquema. Segundo as investigações, os mototaxistas eram coagidos a instalar o aplicativo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!