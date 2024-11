Polícia faz operação contra esquema de manipulação de resultados em jogos do Campeonato Carioca

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra um esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol da série B, do Campeonato Carioca. Uma denúncia da Federação de Futebol do Rio de Janeiro que apontou fraudes em diversos jogos. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital carioca e em São Paulo. Entre os investigados está William Rogatto, conhecido como o ''Rei do Rebaixamento'', preso pela Interpol, em Dubai, na última sexta-feira (8). Um volume significativo de apostas em bets na Ásia que previam esse resultado chamou atenção das autoridades.