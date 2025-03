Polícia faz operação contra líder de facção no Rio e moradores de comunidade relatam tiroteios

As Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro estão realizando uma operação no Complexo de Israel contra lvos relacionados a Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão, líder de uma facção criminosa. Moradores relataram tiroteios durante a madrugada. A Avenida Brasil foi fechada, e cinco estações de trem estão paradas devido à situação. Motoristas deixaram seus veículos para se abrigar na via.



