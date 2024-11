Polícia faz operação contra traficantes que encomendavam roubos de carros no Rio de Janeiro

No Rio, uma quadrilha especializada em roubo de carros sob encomenda de traficantes foi alvo de uma operação policial. A estimativa da polícia é de que pelo menos 20 carros roubados sejam levados diariamente para o Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Na comunidade, os veículos passavam por desmonte ou clonagem. Os assaltos também abasteciam o comércio ilegal de peças. Parte da frota roubada ainda era usada pelos traficantes em invasões a territórios de facções rivais.