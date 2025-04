Polícia faz operação para conter avanço do Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro

O Comando Vermelho, segunda maior facção criminosa do país, foi alvo de uma operação, nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro. Seis pessoas foram presas e quatro menores apreendidos durante essa operação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços da zona oeste do Rio. A polícia apreendeu armas, munição, explosivos e drogas. A investigação mostra que além de vender drogas, os criminosos usam os territórios para conseguir dinheiro pela exploração ilícita de serviços, prática geralmente ligada às milícias. A ação tem como objetivo impedir o avanço da facção Comando Vermelho na zona oeste do Rio.



