Polícia Federal acredita em vazamento de megaoperação contra PCC

A Polícia Federal vai investigar o suposto vazamento da megaoperação realizada na última quinta-feira (28) contra o PCC. Dos 14 mandados de prisão expedidos, somente 6 foram cumpridos, o que levantou uma grande suspeita. Os agentes acreditam que os suspeitos do esquema bilionário tenham tido informações sobre a operação e por isso conseguiram fugir. Os policiais descobriram saques de dinheiro de fundos às vésperas da operação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!