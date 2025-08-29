Logo R7.com
Polícia Federal acredita em vazamento de megaoperação contra PCC

Dos 14 mandados de prisão expedidos, 6 foram cumpridos

Boletim JR 24H|Do R7

A Polícia Federal vai investigar o suposto vazamento da megaoperação realizada na última quinta-feira (28) contra o PCC. Dos 14 mandados de prisão expedidos, somente 6 foram cumpridos, o que levantou uma grande suspeita. Os agentes acreditam que os suspeitos do esquema bilionário tenham tido informações sobre a operação e por isso conseguiram fugir. Os policiais descobriram saques de dinheiro de fundos às vésperas da operação.

