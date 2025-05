Polícia Federal apreende uma tonelada de maconha e skunk na rodovia Presidente Dutra

A Polícia Federal apreendeu uma tonelada de maconha e skunk na rodovia Presidente Dutra. A carga foi interceptada numa blitz na altura de Resende, no Rio de Janeiro. A droga estava em um caminhão, escondida em peças de automóveis. A carga vinha de São Paulo e seria distribuída em comunidades dominadas pelo tráfico no Rio. O motorista que transportava o material foi preso em flagrante. Ele deve responder por tráfico interestadual de drogas.



