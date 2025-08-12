Polícia Federal combate desvio de cafeína usada no tráfico de drogas em São José dos Campos (SP)

A Justiça autorizou o cumprimento de 20 mandados de prisão temporária e 51 de busca e apreensão em São José dos Campos, no interior de São Paulo, em uma operação da Polícia Federal contra o desvio de insumos para a produção de drogas. A investigação começou depois que uma empresa de suplementos alimentares da cidade apresentou uma movimentação suspeita na compra de cafeína. O produto é usado por traficantes para aumentar o volume da droga e elevar o lucro com a venda. Segundo a PF, foram adquiridas 500 toneladas de cafeína no esquema que envolveu a participação de três empresas. Além das buscas e das prisões, a Justiça determinou também o bloqueio de contas bancárias e bens dos suspeitos avaliados em R$ 72 milhões.



