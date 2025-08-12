Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Polícia Federal combate desvio de cafeína usada no tráfico de drogas em São José dos Campos (SP)

Criminosos compraram 500 toneladas do produto, que é usado para aumentar o volume da droga e elevar o lucro com a venda

Boletim JR 24H|Do R7

A Justiça autorizou o cumprimento de 20 mandados de prisão temporária e 51 de busca e apreensão em São José dos Campos, no interior de São Paulo, em uma operação da Polícia Federal contra o desvio de insumos para a produção de drogas. A investigação começou depois que uma empresa de suplementos alimentares da cidade apresentou uma movimentação suspeita na compra de cafeína. O produto é usado por traficantes para aumentar o volume da droga e elevar o lucro com a venda. Segundo a PF, foram adquiridas 500 toneladas de cafeína no esquema que envolveu a participação de três empresas. Além das buscas e das prisões, a Justiça determinou também o bloqueio de contas bancárias e bens dos suspeitos avaliados em R$ 72 milhões.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • trafico-de-drogas
  • jr-24h
  • Justiça
  • PF (Polícia Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.