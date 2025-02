Polícia Federal faz operação de combate a fraudes em licitações

A Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso que praticava fraudes em licitações. Os investigados usavam falsas declarações de dados no sistema da administração pública para obter benefícios fiscais e garantir vantagens indevidas. A operação teve o apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. As investigações começaram em abril do ano passado e indicaram que empresas com vínculos societários, familiares e trabalhistas teriam se associado para praticar as fraudes.