Polícia identifica corpo de homem encontrado morto após explosões na Praça dos Três Poderes

A Polícia Federal investiga as explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes. Um homem foi encontrado morto em frente ao Supremo Tribunal Federal. A polícia realiza varreduras para identificar possíveis explosivos nas proximidades. O veículo que explodiu anteriormente pertence a Francisco Wanderley Luiz, de Santa Catarina. O corpo do homem estava vestido com um blazer verde e tinha um cinto com timer. Outros artefatos também foram encontrados próximos ao corpo.