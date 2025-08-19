Logo R7.com
Polícia identifica suspeitos que roubaram celular de repórter da RECORD

De acordo com o Fórum de Segurança Pública, a cidade de São Paulo concentra mais de 18% dos roubos e furtos de celular no país

Boletim JR 24H|Do R7

A polícia já identificou os dois assaltantes que roubaram o celular da repórter da RECORD Beatriz Casadei, no momento em que ela se preparava para fazer uma entrada ao vivo. Ela teve o aparelho arrancado das mãos. Leandro Bispo dos Santos, de 19 anos, tem quatro passagens por furto e roubo. Gleison da Silva Gabriel, de 25 anos, deu apoio ao assalto. De acordo com o Fórum de Segurança Pública, a cidade de São Paulo concentra mais de 18% dos roubos e furtos de celular no país.

