Polícia investiga causas de explosão em fábrica de dinamites que matou nove no Paraná

A Polícia Civil investiga o que provocou a explosão de uma fábrica de dinamites, na Grande Curitiba (PR). Nove funcionários morreram. A identidade das vítimas foi divulgada pela empresa. São seis homens e três mulheres. O Corpo de Bombeiros e a polícia científica trabalham, neste momento, para localizar vestígios em meio aos escombros. Parentes das vítimas já forneceram materiais genéticos que vão ajudar na identificação, que pode demorar mais de 30 dias.



