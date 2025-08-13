Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Polícia investiga causas de explosão em fábrica de dinamites que matou nove no Paraná

Parentes das vítimas já forneceram materiais genéticos que vão ajudar na identificação, que pode demorar mais de 30 dias

Boletim JR 24H|Do R7

A Polícia Civil investiga o que provocou a explosão de uma fábrica de dinamites, na Grande Curitiba (PR). Nove funcionários morreram. A identidade das vítimas foi divulgada pela empresa. São seis homens e três mulheres. O Corpo de Bombeiros e a polícia científica trabalham, neste momento, para localizar vestígios em meio aos escombros. Parentes das vítimas já forneceram materiais genéticos que vão ajudar na identificação, que pode demorar mais de 30 dias.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Curitiba
  • Polícia
  • Polícia Civil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.