Polícia investiga morte de idosa atropelada por moto em São Paulo

Foi sepultado, na tarde desta sexta-feira (1º), em São Paulo, o corpo da idosa que morreu após ser atropelada por uma moto. Segundo a polícia, provas recentes contradizem as declarações do motociclista que dizia estar em baixa velocidade no momento do atropelamento. Uma câmera de segurança mostra que, momentos antes, o piloto empinava a moto. Segundo testemunhas, ele estava em alta velocidade. Maria dos Santos Oliveira, de 88 anos, chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu. O piloto da moto permaneceu no local após o atropelamento. Com as novas informações, o caso passou a ser tratado como homicídio doloso.



