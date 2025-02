Polícia Militar encontra abrigo usado por criminosos para esconder armas no Rio de Janeiro

A Polícia Militar encontrou um abrigo usado por criminosos para esconder armas no Morro da Pedreira, no Rio de Janeiro. O esconderijo foi localizado durante uma abordagem policial. Houve perseguição e troca de tiros com os suspeitos. Foram apreendidos cinco fuzis e duas granadas no local. Além do armamento, um carro roubado foi recuperado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!