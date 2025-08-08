Polícia prende 12 homens e apreende 2 menores por roubos a condomínios em SP

Doze homens foram presos e dois menores apreendidos em São Paulo, suspeitos de envolvimento em ao menos sete casos de roubo e furto na zona sul da capital. A quadrilha foi surpreendida pela polícia durante a madrugada, enquanto planejava um novo crime. Segundo as investigações, o grupo atuava com uma estrutura bem organizada: alguns integrantes escolhiam os condomínios a serem invadidos, enquanto outros clonavam os controles remotos das garagens. Durante as ações, os criminosos rendiam funcionários e desligavam as câmeras de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!