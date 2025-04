Polícia prende 17 pessoas em operação contra grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas

A polícia prendeu 17 pessoas, nesta quarta-feira (30), em uma operação para combater uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Entre os presos está Kalline de Oliveira Almeida, que foi capturada no aeroporto de Brasília (DF). Ela é mulher de Herverson Almeida Torres, apontado como chefe do grupo. Ela coordenava as atividades do marido, que mesmo detido em um presídio federal, continuava dando ordens à quadrilha. Os suspeitos respondem por crimes relacionados ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas na Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A operação cumpriu ainda 27 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana (BA), base de atuação dos criminosos.



