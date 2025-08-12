Polícia prende 17 pessoas em operação contra quadrilha que roubava condomínios de luxo em SP

A polícia de São Paulo realizou, nesta terça-feira (12), uma grande operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo. 17 pessoas foram presas na capital paulista e em outras cinco cidades da região metropolitana. As investigações começaram em maio, depois da invasão de um condomínio de alto padrão, no centro de São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha usava métodos sofisticados. No caso que deu origem às investigações, os assaltantes usaram carros parecidos com os dos moradores e placas clonadas para entrar no prédio. Eles renderam os funcionários e cortaram os cabos de internet para evitar o monitoramento do sistema de segurança do local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!