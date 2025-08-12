Polícia prende 17 pessoas em operação contra quadrilha que roubava condomínios de luxo em SP
As investigações começaram em maio, depois da invasão de um condomínio de alto padrão, no centro de São Paulo
A polícia de São Paulo realizou, nesta terça-feira (12), uma grande operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo. 17 pessoas foram presas na capital paulista e em outras cinco cidades da região metropolitana. As investigações começaram em maio, depois da invasão de um condomínio de alto padrão, no centro de São Paulo. Segundo a polícia, a quadrilha usava métodos sofisticados. No caso que deu origem às investigações, os assaltantes usaram carros parecidos com os dos moradores e placas clonadas para entrar no prédio. Eles renderam os funcionários e cortaram os cabos de internet para evitar o monitoramento do sistema de segurança do local.
