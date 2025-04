Polícia prende 23 suspeitos de envolvimento em esquema de rifas ilegais na Bahia

A Polícia Civil da Bahia prendeu 23 pessoas durante uma operação contra uma organização criminosa envolvida em rifas ilegais e lavagem de dinheiro. Entre os presos estão seis policiais militares e influenciadores digitais. As investigações apontam que PMs e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, informações privilegiadas e atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas. O grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas com prêmios de alto valor, mas os sorteios eram manipulados e os prêmios entregues a integrantes da organização.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!