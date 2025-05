Polícia prende Celsinho da Vila Vintém, um dos chefes do crime organizado do Rio

Foi preso, nesta quinta (8), um dos mais antigos chefes do crime organizado do Rio de Janeiro. Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, foi detido em casa. Ele tem 63 anos e é apontado como um dos fundadores da facção Amigos dos Amigos. Segundo a investigação, Celsinho atuava no tráfico de drogas e teria feito um acordo com o Comando Vermelho e com milicianos para expandir o poder da quadrilha e aumentar o controle de territórios, na zona oeste da cidade.



