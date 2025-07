Polícia prende chefe da quadrilha que trocava etiqueta de bagagens em aeroporto para traficar drogas

Depois de seis meses foragido, foi preso nesta terça-feira (22) o homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada no envio de cocaína para a Europa. O grupo criminoso trocava etiquetas de bagagens na área restrita do Aeroporto de Guarulhos. O homem, de 30 anos, foi preso na cobertura de um prédio de luxo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Com a prática, passageiros comuns se tornavam responsáveis pelas malas carregadas de cocaína. Em 2023, duas brasileiras foram presas injustamente na Alemanha. Elas ficaram 38 dias detidas até conseguirem provar a inocência.



