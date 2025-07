Polícia prende duas pessoas ligadas a rede de fornecimento de armas e drogas para facção do RJ

Duas pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de um esquema que fornece armas e drogas para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Uma das prisões aconteceu em Taubaté, no interior de São Paulo. Pelas investigações, Ana Lúcia Ferreira é responsável por articular uma rota de tráfico de armas e drogas. Os contatos com o crime começaram quando ela era casada com Elton Leonel, um dos líderes do PCC na fronteira com o Paraguai. Depois, Ana se envolveu com o traficante chefe do Comando Vermelho no Complexo do Alemão. O outro preso na operação desta quinta-feira (3) foi Gustavo Miranda de Jesus, apontado como um dos operadores da facção criminosa.



