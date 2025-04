Polícia prende nove pessoas em festa de aniversário de integrante de milícia no Rio de Janeiro

A polícia prendeu nove pessoas em uma festa de aniversário de um membro de um grupo miliciano, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A confraternização acontecia em Duque de Caxias, em um clube com piscina, churrasqueira e campo de futebol. Entre os presos, estavam o chefe do grupo e um homem com mandado de prisão por homicídio. Os agentes apreenderam sete pistolas, uma espingarda, uma réplica de arma e munição. Segundo a investigação, os milicianos dessa região se aliaram a traficantes. Eles atuariam na defesa do território contra possíveis invasões de rivais.



