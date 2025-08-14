Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Polícia prende quadrilha suspeita de furtar casas em São Paulo

As casas eram escolhidas a dedo e arrombadas com uma chave de fenda

Boletim JR 24H|Do R7

A Polícia Civil de São Paulo prendeu suspeitos de participarem de uma organização criminosa especializada em roubos e furtos em residências. Durante a operação, os policiais apreenderam alguns itens furtados, como uma bolsa de luxo e R$ 5 mil em dinheiro. Segundo as investigações, as casas eram escolhidas a dedo e arrombadas com uma chave de fenda. Enquanto um dos criminosos entrava no imóvel, o outro ficava do lado de fora monitorando a chegada da polícia.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • furto
  • jr-24h
  • Crimes
  • Polícia Civil
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.