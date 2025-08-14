Polícia prende quadrilha suspeita de furtar casas em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu suspeitos de participarem de uma organização criminosa especializada em roubos e furtos em residências. Durante a operação, os policiais apreenderam alguns itens furtados, como uma bolsa de luxo e R$ 5 mil em dinheiro. Segundo as investigações, as casas eram escolhidas a dedo e arrombadas com uma chave de fenda. Enquanto um dos criminosos entrava no imóvel, o outro ficava do lado de fora monitorando a chegada da polícia.



