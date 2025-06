Polícia prende sete suspeitos durante operação no Rio de Janeiro

Sete suspeitos foram presos e dois adolescentes, apreendidos, em uma operação policial na Baixada Fluminense. O alvo da ação era o filho de um dos fundadores do Comando Vermelho. Os detidos atuam no Complexo Parque Floresta e são suspeitos de associação ao tráfico de drogas. Éverton Alan Soares Conceição, filho de Orlando da Conceição, não foi encontrado. Durante a operação, os agentes apreenderam drogas, dinheiro, um relógio e celulares. Segundo a polícia, Éverton é o responsável por autorizar execuções e extorquir dinheiro de moradores da região.



