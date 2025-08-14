Polícia prende suspeito de matar esposa grávida ao jogá-la pela janela no Rio de Janeiro

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (14), um homem suspeito de matar a própria mulher, grávida de sete meses. O crime aconteceu no mês passado. De acordo com as investigações, o suspeito jogou a mulher pela janela do apartamento onde os dois moravam. Leonardo dos Santos Silva foi preso em uma comunidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Lucélia Zangerolame, que estava grávida de sete meses, morreu após cair do quinto andar no mês passado. Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma discussão entre o casal. Desde então, Leonardo era tratado como o principal suspeito. Ele possui uma extensa ficha criminal, que inclui registros de violência doméstica.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!