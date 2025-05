Polícia prende suspeito de matar uma pessoa na Universidade de Varsóvia, na Polônia

A polícia prendeu um suspeito de matar uma pessoa na Universidade de Varsóvia, na Polônia. Segundo as autoridades, o homem entrou na instituição e atacou estudantes e funcionários com um machado. Além da vítima fatal, um trabalhador ficou ferido. O suspeito, de 22 anos, era aluno da instituição. Uma investigação está em andamento.



